Сегодня выборы в Харькове и на двух мажоритарных округах

В воскресенье, 31 октября, в Харькове пройдут внеочередные выборы городского головы, в которых примут участие 10 кандидатов.
Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
Избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00. Результаты выборов должны быть объявлены не позднее 12 ноября. Если ни один из кандидатов не получит больше 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах, то будет назначен второй тур, в который выйдут двое кандидатов, получившие наибольшее количество голосов в первом туре.
Городских голов также выбирают в Липовце (Винницкая обл.), Теребовле (Тернопольская обл.), Комарно (Львовская обл.).
Также в воскресенье в двух мажоритарных избирательных округах (№ 184 в Херсонской области и № 197 в Черкасской области) пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.
Внеочередные выборы проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко — в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.
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