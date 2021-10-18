В КС поступило представление Верховного суда о назначении членов ВСП

В Конституционный суд Украины 13 октября поступило конституционное представление Верховного суда о назначении членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Как сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, представление касается соответствия Конституции Украины положений абзаца 13 пункта 23-1 раздела III «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О Высшем совете правосудия» от 21 декабря 2016г. № 1798-VIII, абзацев 1, 6, 11 пункта 4 раздела II «Заключительные и переходные положения» закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия «от 14 июля 2021 года № 1635-ІХ.

С текстом конституционного представления можно ознакомиться на сайте Суда в рубрике «На рассмотрении суда».

Как сообщалось, решение о направлении обращения в КС судьи Верховного суда приняли на пленуме 8 октября. «За» проголосовали 129 судей, «против» — 15.

Выступая на пленуме с аргументацией обращения в КС, глава ВС Валентина Данишевская отметила, что реализацию судебной реформы необходимо «обезопасить от нарушений Конституции».

Положениями закона предусматривается создание Этического совета по проверке доброчестности членов Высшего совета правосудия, в котором право решающего голоса будут иметь иностранцы.