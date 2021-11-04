Производство вина в мире в этом году будет крайне низким

Международная организация по виноградарству и виноделию (OIV) прогнозирует объем мирового производства вина в 2021 году на уровне 247,1–253,5 млн гектолитров. Таким образом, показатель приблизится к рекордно низкому значению 2017 года. OIV отмечает, что падение производства связано с неблагоприятными климатическими условиями.

"2021 год станет третьим годом подряд, когда уровень мирового производства вина будет ниже среднего из-за поздних весенних заморозков и общих неблагоприятных климатических условий",— сообщила организация в Twitter.

По оценкам OIV, по итогам года мировой объем производства вина снизится не менее чем на 7% по сравнению со средними значениями последних 20 лет. "Объем производства вина в 2021 году можно считать крайне низким, он приблизится к исторически низкому уровню, отмеченному четыре года назад",— указали эксперты.

Ранее сообщалось, что Франция в 2021 году произведет почти на треть меньше вина, чем в 2020-м. Весенние заморозки нанесли серьезный ущерб местным виноградникам, сообщало Министерство сельского хозяйства страны. По его данным, виноделы сделают чуть больше 33 млн гектолитров напитка — это исторически низкий показатель.