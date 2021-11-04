Производство вина в мире в этом году будет крайне низким

Международная организация по виноградарству и виноделию (OIV) прогнозирует объем мирового производства вина в 2021 году на уровне 247,1–253,5 млн гектолитров. Таким образом, показатель приблизится к рекордно низкому значению 2017 года. OIV отмечает, что падение производства связано с неблагоприятными климатическими условиями.
"2021 год станет третьим годом подряд, когда уровень мирового производства вина будет ниже среднего из-за поздних весенних заморозков и общих неблагоприятных климатических условий",— сообщила организация в Twitter.
По оценкам OIV, по итогам года мировой объем производства вина снизится не менее чем на 7% по сравнению со средними значениями последних 20 лет. "Объем производства вина в 2021 году можно считать крайне низким, он приблизится к исторически низкому уровню, отмеченному четыре года назад",— указали эксперты.
Ранее сообщалось, что Франция в 2021 году произведет почти на треть меньше вина, чем в 2020-м. Весенние заморозки нанесли серьезный ущерб местным виноградникам, сообщало Министерство сельского хозяйства страны. По его данным, виноделы сделают чуть больше 33 млн гектолитров напитка — это исторически низкий показатель.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016