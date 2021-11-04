Войти
Лукашенко хочет посетить аннексированный Крым
соседи
Лукашенко хочет посетить аннексированный Крым
Кабмин не будет выделять деньги на поддержку бизнеса в «красных зонах»
официально
Кабмин не будет выделять деньги на поддержку бизнеса в «красных зонах»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

прогноз
RSS

Производство вина в мире в этом году будет крайне низким

350
Производство вина в мире в этом году будет крайне низким

Международная организация по виноградарству и виноделию (OIV) прогнозирует объем мирового производства вина в 2021 году на уровне 247,1–253,5 млн гектолитров. Таким образом, показатель приблизится к рекордно низкому значению 2017 года. OIV отмечает, что падение производства связано с неблагоприятными климатическими условиями.

"2021 год станет третьим годом подряд, когда уровень мирового производства вина будет ниже среднего из-за поздних весенних заморозков и общих неблагоприятных климатических условий",— сообщила организация в Twitter.

По оценкам OIV, по итогам года мировой объем производства вина снизится не менее чем на 7% по сравнению со средними значениями последних 20 лет. "Объем производства вина в 2021 году можно считать крайне низким, он приблизится к исторически низкому уровню, отмеченному четыре года назад",— указали эксперты.

Читайте также: В Украине еще успеет побыть до +20, но похолодание уже не за горами

Ранее сообщалось, что Франция в 2021 году произведет почти на треть меньше вина, чем в 2020-м. Весенние заморозки нанесли серьезный ущерб местным виноградникам, сообщало Министерство сельского хозяйства страны. По его данным, виноделы сделают чуть больше 33 млн гектолитров напитка — это исторически низкий показатель.

вино
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016