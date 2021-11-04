В Украине еще успеет побыть до +20, но похолодание уже не за горами

В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода, местами пройдут небольшие дожди, а с 9 ноября ожидается снижение дневной температуры до 4-10°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, 5 ноября в Украине будет облачно с прояснениями. В западных областях дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 13-18°, в южной части местами до 20°, в Карпатах 7-12°.

По данным синоптиков, 6-7 ноября облачно с прояснениями. В западных, северных и местами в центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура в южной части 6 ноября ночью 6-11°, днем 14-19°, 7 ноября ночью 3-8° тепла, днем 10-15°; на остальной территории страны ночью 6 ноября 4-9°, 7 ноября 1-6° тепла, днем 7-12° (6 ноября в большинстве центральных и восточных областей 9-14°).

8 ноября в Украине местами небольшие дожди; температура в южной части ночью 4-10° тепла, днем 12-17°, на остальной территории ночью 1-7° тепла, днем 9-15° (в западных и северных областях 6-12°). 9 ноября в южной части и в Прикарпатье умеренные, на остальной территории небольшие дожди; температура ночью 1-7° тепла, днем 4-10°; в южной части ночью 5-10° тепла, днем 8-14°. В Карпатах 8 ноября небольшой, 9 ноября умеренный мокрый снег; температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла.

В столичном регионе 5 ноября облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью 9-11° тепла, днем 15-17°; по области ночью 6-11° тепла, днем 13-18°.

6-7 ноября в Киеве также будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью 7 ноября без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6 ноября 4-9°, 7 ноября 1-6° тепла; днем 7-12°.

8 ноября в столице местами, 9 ноября повсюду небольшие дожди. Температура ночью 1-6° тепла; днем 8 ноября 7-12°, 9 ноября 4-9° тепла.