Депутаты считают нужным доработать закон Зеленского об олигархах

Комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС дал заключение по законопроекту президента Владимира Зеленского № 5599 об олигархах. Члены комитета отметили, что документ нуждается в доработке.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
«Законопроект № 5599 не противоречит целям Соглашения об ассоциации (с ЕС, — ред.), но требует доработки с целью учета положений статьи 282 Соглашения об ассоциации в части надлежащего соблюдения принципа правовой определенности, полного учета положений Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 (Общий регламент о защите данных)», — указано в сообщении.
Также при доработке члены комитета рекомендуют учесть Европейскую конвенцию по правам человека, Хельсинкский Заключительный акт и рекомендации Парламентской Ассамблеи СЕ № 1516.
В комитете подчеркнули, что закон требует заключения Уполномоченного ВР по правам человека.
В комментарии РБК-Украина заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что законопроект президента об олигархах в первом чтении планируют принять уже до конца текущей сессии, которая завершается в середине июля.
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