Цена биткоина установила новый рекорд

Курс биткоина достиг очередного рекорда на торгах во вторник, превысив $68000 и, таким образом, обновив предыдущий рекорд, достигнутый в конце октября.

Стоимость криптовалюты на 14:45 по Киеву составляет $67650,32, свидетельствуют данные Trading Economics. Ранее в ходе сессии цена поднималась до $68521.

Курс эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна, также обновил рекорд, впервые превысив отметку $4800.

Стоимость криптовалюты к 14:45 составляет $4790,06, в определенный момент торгов курс эфира достиг $4840.