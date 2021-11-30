В Украине за сутки 561 человек умер от СOVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 10 554 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 25 318 человек, 561 умер, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«Более 11 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19! За сутки 29 ноября в Украине: зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 846, медработников — 197); 226 059 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 71 124 человека, полностью иммунизированы — 154 935 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 1 749 человек; летальных исходов — 561; выздоровело — 25 318 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.
Днем ранее, 29 ноября за сутки выявили 5 804 новых случаев инфицирования, 28 ноября за сутки выявили 7 483 новых случаев инфицирования, 27 ноября за сутки выявили 14 200 новых случаев заболевания, 26 ноября выявили 15 936 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 438 381 человек; выздоровело — 2 946 032 человека; летальных исходов — 85 975.
С начала вакцинальной кампании привито 13 391 656 человек, из них получили первую дозу — 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 11 122 635 человек. В общей сложности проведено 24 514 289 прививок.
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