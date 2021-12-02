Премьер Камбоджи объявил своего сына кандидатом в преемники

Глава камбоджийского правительства Хун Сен объявил своего старшего сына Хун Манета кандидатом в преемники на пост премьер-министра королевства. Об этом в четверг сообщила газета The Phnom Penh Post.
«Я заявляю сегодня, что поддерживаю своего сына, который станет моим преемником на посту премьер-министра, но только путем выборов, а не каким-либо иным способом», — сказал Хун Сен. При этом он не уточнил, когда именно его сын примет участие в выборах.
Хун Сен — один из лидеров среди политических долгожителей. На настоящее время он бессменно находится на посту премьер-министра Королевства Камбоджа в течение 23 лет. Его сын Хун Манет — генерал-лейтенант Королевских ВС Камбоджи.
В сентябре 2018 года Национальная ассамблея Камбоджи (нижняя палата парламента) 6-го созыва, все 125 мест в которой получила правящая Народная партия Камбоджи, избрала Хун Сена главой нового правительства. Очередные выборы в Национальную ассамблею состоятся в июле 2023 года. Премьер-министр избирается большинством голосов парламента, прежде чем состоится церемония приведения к присяге.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016