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Макрон собирается провести разговор с Путиным

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Макрон собирается провести разговор с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает в скором времени провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает в субботу Елисейский дворец.

«Президент в скором времени проведет разговор с президентом Путиным», — говорится в коммюнике Елисейского дворца о состоявшихся днем ранее переговорах Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Президент Республики и президент Зеленский провели обмен мнениями по видеосвязи с госпожой Ангелой Меркель. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита 9 декабря 2019 года все еще актуальны. Необходимо, чтобы Россия и Украина работали над их претворением в жизнь», — отмечается в документе. В нем указывается, что именно эту тему Макрон собирается обсудить с Путиным.

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Также Елисейский дворец подчеркивает, что Макрон в ходе переговоров с Зеленским в Париже заявил о сложности достижения соглашения по конфликту в Донбассе, а также — о риске военной эскалации. Макрон заявил, что твердо намерен добиваться выполнения Минских договоренностей и поиска долгосрочного политического решения конфликта.

В пятницу Макрон провел очную встречу с Зеленским в Париже. После рабочего обеда они провели видеоконференцию с Меркель.

Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
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