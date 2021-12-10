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Цены на газ в Европе превысили 1250 долларов за тысячу кубометров

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Цены на газ в Европе превысили 1250 долларов за тысячу кубометров

Цены январских фьючерсов на газ в Европе в пятницу вечером подскочили более чем на 7% и впервые с октября превысили 1250 долларов за тысячу кубометров, после чего несколько замедлили рост, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в последние несколько часов превышала отметку 1200 долларов, а в 17.51 по Киеву достигла максимума — почти 1260 долларов, что на 7,4% выше расчетной цены четверга. Затем цена немного снизилась и на 18.00 составляла 1240 долларов (рост на 5,7%).

Фьючерсы растут в цене с начала недели. В среду, 8 декабря, после скачка почти на 10% стоимость фьючерсов превысила 1200 долларов. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала резкий рост цен в среду с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии, после чего поток газа оттуда снизился примерно на 14%.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой «на день вперед» превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.

Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

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Сейчас ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1000 долларов, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне, и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.

газ
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Пятница, 10 декабря 2021
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