Инфляция в США достигла максимальных за 40 лет значений

Годовая инфляция в США в ноябре 2021 года ускорилась до 6,8% против 6,2% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,8%, следует из данных Минтруда страны.

Эксперты ожидали, что показатель годовой инфляции составит 6,7%. Таким образом, в прошлом месяце темпы роста потребительских цен в США стали самыми быстрыми с 1982 года. Как отмечается в заявлении, в США значительный рост цен в ноябре наблюдался на бензин, жилье, продукты питания и транспортные средства.

В США шестой месяц подряд инфляция превышает отметку в 5%. По мнению аналитиков, такой рост цен приведет к тому, что Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка, раньше запланированного срока сократит программу покупки казначейских облигаций и повысит базовую процентную ставку.

Как отметил в пятницу в распространенном письменном заявлении президент США Джо Байден, эти «цифры отражают давление, с которым сталкиваются экономики всего мира по мере выхода из глобальной пандемии — цены растут». Он добавил, что, согласно последним данным, «рост цен и затрат замедляется, хотя и не так быстро, как хотелось бы». Так, в США в последние дни «наблюдается значительное снижение цен на энергоносители», считает американский лидер. Глава Белого дома подчеркнул, что его администрация «добивается прогресса в решении проблем, связанных с пандемией, в цепочке поставок» товаров в страну.

«Наша экономика — как и экономики других крупных стран — была опустошена пандемией», — подчеркнул Байден, добавив, что «темпы экономического роста в США выше, чем практически в любой другой стране». «Но мы должны снизить цены и издержки, прежде чем потребители будут уверены в восстановлении экономики. Это главная цель моей администрации», — заключил президент.