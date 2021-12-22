Пункты вакцинации от COVID-19 не будут работать 1 и 2 января

Пункты вакцинации от COVID-19 по всей Украине не будут работать 1-2 января 2022 года, медики возьмут выходной, сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

«Пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 не будут работать 1 и 2 января. В первые дни после Нового года мы даем возможность отдохнуть медицинским работникам. В остальные дни пункты вакцинации будут работать по обычному расписанию», — сказала она на брифинге в среду.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Украина» в Минздраве, ведомство ожидает, что в первые два дня нового года, которые выпадают на субботу и воскресенье, спрос на вакцинацию будет крайне низким.

В настоящее время в Украине создано более 1400 мобильных бригад для проведения вакцинации от COVID-19, работают более 3300 пунктов и более 500 центров вакцинации.