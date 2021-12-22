Появилось видео, на котором депутат «Слуги народа» обзывает полицейских

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили за нарушение ПДД водителя и авто, которые возят этого нардепа.
Об этом свидетельствует видео, выложенное «Украинской правдой».
По данным источников УП, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения — пересечение двойной полосы — примерно в 4 утра.
Нардеп Галушко приехал «выручать» своего водителя и долго, нецензурно говоря, объяснял, правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. Полицейские отметили, что на автомобиле не написано, что оно принадлежит нардепу, а также, что к тому же нардепы не имеют дипломатического иммунитета.
На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его «выдернули из-за стола» и обзывает полицейских «дебилами».
Как выясняется в процессе разговора (подтверждается декларацией нардепа — ред.), вышеупомянутое авто Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.
Примечательно, что 42-летний Галущко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.
Ранее в Интернете появилось видео, на котором замминистра МВД Александр Гогилашвили в окружении многочисленных охранников на одном из блокпостов на въезде в Донецкую область оскорблял правоохранителей из-за того, что они остановили его автомобили.
Гогилашвили уволили после просьбы президента Зеленского и «по собственному желанию».
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