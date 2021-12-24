Автомобильная краска и эмаль: как выбрать, на что обратить внимание и где купить

Покраска автомобиля — это трудоемкий процесс, требующий специфических знаний и навыков. Большую роль в качестве работы играет правильный выбор красок, эмалей. Это составы, которые включают пигмент, растворитель и связующее вещество. Плотность, эластичность, твердость и другие физические свойства влияют на итоговый результат при окрашивании. Выбирая автокраски, необходимо изучить их особенности, виды, эффекты.
В зависимости от состава покрытия подразделяются на три вида — акриловые, алкидные и меламиноалкидные. К первой группе относятся составы из отвердителя и пигмента. Акриловые эмали одни из самых популярных среди автомобилистов. Они обладают следующими преимуществами:
Алкидные эмали характеризуются быстрой полимеризацией, но требуют использования лака и дополнительной полировки. К плюсам относятся доступная стоимость, высокие защитные свойства, простота нанесения. Меламиноалкидные эмали в гаражах не используются. Специфика этой продукции состоит в полном высыхании при высокой температуре — до 130 градусов Цельсия. К ее достоинствам относятся:
Меламиноалкидные краски используют профессионалы, которым нетрудно создать специальные условия для нанесения покрытия. При выборе этих составов обычно накладывают три слоя.
При выборе автоэмали владельцы транспортных средств уделяют внимание и тем эффектам, которые создаются на кузове при окрашивании. К наиболее распространенным относятся:
Еще один эффект — перламутровый блеск, который придает автомобилю привлекательный вид. При выборе автокрасок и эмалей стоит довериться проверенным брендам и оптово-розничному центру Colormarket. Специалисты помогут с выбором и проконсультируют по тонкостям окраски поверхностей любого типа.
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