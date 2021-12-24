Автомобильная краска и эмаль: как выбрать, на что обратить внимание и где купить

Покраска автомобиля — это трудоемкий процесс, требующий специфических знаний и навыков. Большую роль в качестве работы играет правильный выбор красок, эмалей. Это составы, которые включают пигмент, растворитель и связующее вещество. Плотность, эластичность, твердость и другие физические свойства влияют на итоговый результат при окрашивании. Выбирая автокраски, необходимо изучить их особенности, виды, эффекты.

Виды автомобильных эмалей

В зависимости от состава покрытия подразделяются на три вида — акриловые, алкидные и меламиноалкидные. К первой группе относятся составы из отвердителя и пигмента. Акриловые эмали одни из самых популярных среди автомобилистов. Они обладают следующими преимуществами:

стойкость к агрессивному воздействию;

отсутствие потребности в дополнительном лаковом покрытии;

быстрое высыхание.

Алкидные эмали характеризуются быстрой полимеризацией, но требуют использования лака и дополнительной полировки. К плюсам относятся доступная стоимость, высокие защитные свойства, простота нанесения. Меламиноалкидные эмали в гаражах не используются. Специфика этой продукции состоит в полном высыхании при высокой температуре — до 130 градусов Цельсия. К ее достоинствам относятся:

высокая прочность покрытия после окрашивания;

надежность;

богатая цветовая палитра.

Меламиноалкидные краски используют профессионалы, которым нетрудно создать специальные условия для нанесения покрытия. При выборе этих составов обычно накладывают три слоя.

Подробнее об эффектах

При выборе автоэмали владельцы транспортных средств уделяют внимание и тем эффектам, которые создаются на кузове при окрашивании. К наиболее распространенным относятся:

глянцевый или матовый — подходит и для персонализации отдельных кузовных элементов;

«хамелеон» — при трехслойном окрашивании машина меняет оттенки палитры под разными углами;

«металлик» — такого эффекта можно достичь при добавлении в состав специального светоотражающего пигмента. Качественную покраску могут гарантировать профессионалы.

Еще один эффект — перламутровый блеск, который придает автомобилю привлекательный вид. При выборе автокрасок и эмалей стоит довериться проверенным брендам и оптово-розничному центру Colormarket. Специалисты помогут с выбором и проконсультируют по тонкостям окраски поверхностей любого типа.