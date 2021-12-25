В Киеве и области в субботу ожидается сильный ветер

В субботу, 25 декабря, в украинской столице и области ожидается порывистый ветер, в связи с чем объявлен І (желтый) уровень опасности, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В ближайший час с сохранением к концу дня 25 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорванных конструкций зданий.