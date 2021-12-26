В ФРГ расследуют 11 тысяч случаев подделки вакцинационных сертификатов

11 тыс. дел по подозрению в продаже и покупке поддельных паспортов вакцинации расследуются в Германии. Об этом сообщила в воскресенье газета Die Tageszeitung со ссылкой на данные региональных уголовных ведомств.
Больше всего следственных мероприятий проводится в Баварии — почти 3 тыс., в Северном Рейне — Вестфалии — 2,4 тыс. и Берлине — 1 тыс. При этом, судя по всему, существенное количество случаев не выявляется вообще, отмечается в статье.
Несмотря на успешную кампанию по ревакцинации, правительству пока не удается убедить достаточное количество жителей сделать первую прививку. По состоянию на 24 декабря в Германии как минимум одну дозу компонента получили 73% населения, это около 60 млн человек. Полностью привиты 70,7%, то есть около 58 млн жителей.
В 2022 году в Германии планируется сделать прививку от ковида обязательной.
В ФРГ в последние недели число новых случаев коронавируса сокращается, но все равно остается высоким по сравнению с летними и осенними показателями. За субботу было выявлено 22 тыс. случаев. Эксперты опасаются, что статистика может начать расти по мере распространения штамма «омикрон».
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