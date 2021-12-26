Коронавирус сохраняется в организме многие месяцы

Вирус SARS-CoV-2 может попасть в большинство органов тела, в частности, в сердце и мозг, и сохраняться там в течение более семи месяцев, об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, которые проанализировали образцы, полученные из тел 44 погибших людей с COVID.

«Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов», — говорится в тексте исследования, опубликованном на сайте Research Square.

Согласно исследованию, SARS-CoV-2 был обнаружен практически во всех органах тела. Даже у пациентов с легкими симптомами и без них вирус «широко распространялся» в организме.

Однако ученые указывают на то, что они не выявили серьезных воспалений вне легких.

«Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенное воспаление вне дыхательных путей», — утверждают исследователи.