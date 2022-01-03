Байден пообещал Зеленскому решительный ответ на возможную агрессию России

Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье вечером заверил в готовности США и союзников дать решительный ответ на возможную агрессию со стороны России, говорится в заявлении Белого дома.

«Президент Джозеф Байден-младший сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину», — отмечается в пресс-релизе.

Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Вместе с тем Байден подчеркнул приверженность Вашингтона, союзников и партнеров принципу «ничего о тебе без тебя». Также он подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Байден выразил поддержку "мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата.