Зеленский подписал закон об отмене маркировки марками аудиовизуальных произведений

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отмене маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных» № 1965-ІХ.

Как сообщает Офис президента Украины, использование контрольных марок как механизма противодействия незаконному распространению экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных себя исчерпало и рассматривается как препятствие деятельности добросовестных производителей и распространителей этого вида продукции.

Так, поэтому документ, который подписал глава государства, признает утратившим силу закон Украины «О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных».

«Теперь правообладатели смогут выбирать новейшие, более современные, индивидуальные (эксклюзивные) способы защиты копий, которые распространяются на материальных носителях», — говорится в сообщении.

Закон также декриминализирует незаконное изготовление, подделку, сбыт незаконно изготовленных, полученных или подделанных контрольных марок для маркировки упаковок экземпляров аудиовизуальных произведений путем исключения ст.216 из Уголовного кодекса Украины.

Также исключена ст.164-9 из Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривала ответственность за распространение соответствующих товаров, упаковки которых не маркированы контрольными марками.

Закон вступает в силу 1 января 2022 года.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект № 3474 15 декабря 2021 года.