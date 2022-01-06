Из-за событий в Казахстане упал курс биткоина

В ночь на 6 января цена биткоина падала до месячного минимума в $42,5 тыс. По состоянию на 8:10 по Киеву первая криптовалюта торгуется на уровне в $43 тыс., за прошедшие сутки она подешевела на 7%. Капитализация актива сократилась до $816 млрд, по данным CoinGecko.
Резкое снижение стоимости биткоина произошло в то время, как в Казахстане начались массовые протесты. Они были вызваны повышением цен в стране на сжиженный газ. Правительство Казахстана ушло в отставку, а президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода в стране государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель до уровня конца 2021 года.
Ранее аналитики предупредили, что беспорядки в Казахстане могут привести к снижению хешрейта биткоина. Эксперты считают, что из-за нестабильной обстановки майнеры начнут покидать страну.
В августе Казахстан вышел на второе место по майнингу биткоина в мире. Это произошло после того, как предприятия по добыче криптовалюты массово покинули Китай из-за полного запрета майнинга на территории страны.
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