Демократы в США передумали голосовать за санкции против «Северного потока 2»

Сенаторы от Демократической партии, которые ранее собирались поддержать законопроект республиканца Теда Круза о санкциях, в отношении «Северного потока 2», изменили свою позицию, сообщает Politico.

По данным издания представители Демократической партии сообщили, что не будут поддерживать законопроект, поскольку не хотят мешать президенту Джо Байдену в преддверии переговоров с Россией. По их мнению, поддержка санкций может подорвать усилия главы государства по созданию единой позиции с Европой.

«В сложившихся условиях необходимо действовать совместно с нашими европейскими союзниками и в особенности с Германией. Сейчас не время для принятия такого законопроекта», - заявила по этому поводу сенатор Джинн Шахин, которая долгое время была активной сторонницей новых санкций.

О стремлении провалить голосование в Сенате заявил и другой представитель Демократической партии Крис Мерфи. Он утверждает, что Круз и бывший президент Дональд Трамп пытаются внести разлад в евроатлантическое сотрудничество на фоне разговоров о возможном вторжении России в Украину.

«Я не испытываю особой любви ни к России, ни к Владимиру Путину. Но я не хочу делать ничего, что нанесло бы удар по нашим интересам», - поддержал их Дик Дурбин.

Круз в свою очередь обвинил демократов, что их единственной целью является поддержка Байдена. «Вся проблема в том, что президент представляет Демократическую партию. Если бы президентом до сих пор был Трамп, они все как один проголосовали за санкции».

Для принятия законопроекта о санкциях нужно 60 голосов, и, следовательно, поддержка как минимум десяти демократов. В палате заседают сто сенаторов: 50 от Республиканской партии и 50 от Демократической.

О том, что сенат рассмотрит законопроект Круза о санкциях против «Северного потока-2» до 14 января, заявлял в декабре лидер демократов в палате Чак Шумер. Вопрос о голосовании стал предметом торга между двумя партиями: как сообщало издание Hill, демократы согласились рассмотреть инициативу Круза в обмен на его отказ от блокирования кандидатур для назначения на 32 правительственные должности.