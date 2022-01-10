Глава МИД талибов заявил о проведенной встрече с лидером афганского сопротивления

Глава МИД в правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан», Амир Хан Моттаки заявил о проведенной им встрече с лидером Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана Ахмадом Масудом. Об этом в понедельник сообщил афганский телеканал 1TV.
По его информации, Моттаки подтвердил, что «встретился с Ахмадом Масудом и главой народного ополчения в провинции Герат Исмаилом Ханом в ходе своего визита в Иран». Подробностей переговоров между афганскими сторонами Моттаки не представил.
Минувшим днем представитель ФНС опроверг сведения о переговорах между Моттаки и Масудом в Иране, назвав данную информацию сфабрикованной.
Глава МИД в правительстве талибов в субботу вечером прибыл с первым визитом в Иран после прихода радикалов к власти в Афганистане. В повестке переговоров Моттаки в Тегеране находились вопросы двустороннего сотрудничества в экономической области, транзита и беженцев.
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