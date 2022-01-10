Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой государственного переворота

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в Казахстане стали попыткой государственного переворота.
Он сообщил, что подготовка к беспорядкам в Казахстане шла продолжительное время. По его словам, волна массовых беспорядков в Казахстане возникла «как по единой команде».
Лидер страны заявил, что «бандформирования» в Казахстане пытались завладеть оружием и боевой техникой. Он также отметил, что в Казахстане погибли 16 сотрудников силовых структур, число жертв среди мирного населения уточняется. Кроме того, он заявил о прямом участии неких террористов в беспорядках в Казахстане, в том числе якобы иностранных боевиков. Террористы в Казахстане действовали с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы. Казахстан позже представит миру доказательства подготовки террористической агрессии, пообещал Токаев.
По его словам, конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Токаев заявил, что 11 января внесет предложения по новому составу правительства.
Токаев отметил, что кризис в январе стал самым масштабным в стране за всю историю независимост. «За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю тридцатилетнюю историю независимости», — сказал Токаев. По его словам, политические требования в Казахстане были услышаны и выполнены.
Токаев заявил, что все страны ОДКБ выступили единым фронтом для помощи Казахстану. Как отметил лидер Казахстана, прибытие сил ОДКБ помогло отбить Алма-Ату у террористов. Также он поблагодарил Путина за помощь для урегулирования сложившейся ситуации.
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