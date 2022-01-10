Стоимость биткоина упала ниже $40 тысяч впервые с августа

Биткоин в ходе торговой сессии снижался на 3,93%, до $39,92 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 16:21 по Киеву.

Таким образом, цена криптовалюты опустилась ниже $40 тыс. впервые с начала августа 2021 года.

Криптовалюта продолжает снижаться после того, как в ноябре установила исторический максимум на отметке в $69 тыс. С тех пор стоимость актива опустилась более чем на 42%.