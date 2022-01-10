Инфляция в Украине в 2021 году удвоилась

Рост потребительских цен в Украине в 2021 году ускорился до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно ее данным, в декабре этого года инфляция снизилась до 0,6% с 0,8% в ноябре, тогда как в декабре прошлого она была еще выше — 0,9%.

Базовая инфляция за прошедший месяц составила 0,4% по сравнению с 0,8% в ноябре и 0,3% в декабре 2020 года, что вывело ее значение в целом за 2021 год на 7,9% против 4,5% годом ранее.

Как сообщалось, Национальный банк Украины ожидает возвращения инфляции к 5% под конец 2022 года. Правительство также рассчитывает, что по итогам следующего года она войдет в целевой коридор НБУ 5%+/-1 процентный пункт.