В США успешно пересадили человеку свиное сердце

Американские врачи впервые успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи 57-летнему Дэвиду Беннетту, пишет The New York Times со ссылкой на хирургов медицинского центра Университета Мэриленда.

Операция проводилась в городе Балтиморе и продлилась восемь часов. По словам врачей, пациент чувствует себя хорошо. Он все еще подключен к аппарату искусственного кровообращения, но пересаженный орган уже выполняет большую часть работы, а первые 48 часов после операции прошли без происшествий.

«Оно (сердце. — Ред.) создает пульс, создает давление — это его сердце. Оно работает и выглядит нормально. ...Раньше такого никто не делал», — заявил руководитель программы центра по пересадке сердец Бартли Гриффит, который проводил операцию.

Беннетт согласился на экспериментальное вмешательство, потому что без операции не выжил бы, а претендовать на человеческое донорское сердце не мог из-за серьезности своего заболевания. Все другие способы лечения он уже попробовал, отмечает газета. «Вариантов было два: умереть или попробовать эту пересадку», — говорил пациент.

Орган для трансплантации предоставила американская компания Revivicor, специализирующаяся на разработках в области регенеративной медицины. Генетические модификации, которым подверглось животное-донор, включали блокирование гена роста, предотвращающее увеличение сердца в размерах после пересадки, а также добавление нескольких человеческих генов в геном свиньи, чтобы оно лучше прижилось в организме пациента.

Главный врач американской некоммерческой организации «Объединенная сеть по обмену органами» Дэвид Клэссен назвал операцию «поворотным событием», которое может привести к «большим изменениям в лечении функциональной недостаточности органов». При этом он отметил, что технологию не сразу можно будет использовать широко, так как отторжение трансплантатов иногда происходит даже при пересадке тщательно подобранного человеческого органа, например почки.

В октябре 2021 года The New York Times писала, что хирурги в Нью-Йорке впервые в истории успешно пересадили человеку почку свиньи.