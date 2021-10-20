Американские хирурги успешно пересадили человеку почку свиньи

По словам директора института трансплантологии в Нью-Йорке Роберта Монтгомери, выполнившего операцию, почка была пересажена человеку на аппарате искусственного дыхания, у которого умер мозг. Она начала вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности «почти сразу», рассказал врач.

По мнению Монтгомери, генно-модифицированные свиньи «потенциально могут быть устойчивым и возобновляемым источником органов».

«Это огромный прорыв. Очень большое достижение. Но нам все еще предстоит узнать больше о продолжительности работы органа», — заявил профессор трансплантационной хирургии, который участвовал в исследовании.

Как пишет издание, если ученые найдут способ выращивать органы свиней, подходящие для пересадки человеку, то это бы стало решением для 100 тысяч американцев в очереди на трансплантацию, среди которых боле 90 тысяч нуждаются именно в почке.