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В начале следующей недели в Украине похолодает и пойдет снег

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В начале следующей недели в Украине похолодает и пойдет снег

В ближайшие сутки, 17 января, в Украине ожидается ветреная погода с разнообразными осадками, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в северных и западных областях ожидается небольшой снег, днём по всей Украине, кроме южной части, умеренный снег, мокрый снег, на остальной территории — без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных областях, днём в Украине порывы 17-22 м/с, в карпатском регионе 25-28 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днём от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге 5-7° тепла. В Карпатах ночью небольшой, днём значительный снег; порывы ветра 25-30 м/с, метель. Температура ночью 7-12° мороза, днём 3-8° мороза.

В Киеве ночью небольшой снег, днём умеренный мокрый снег; утром, днём порывы ветра 17-22 м/с; температура воздуха ночью 2-4° мороза, днём около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 января самая высокая температура воздуха днём была зафиксирована на отметке +8,7°С в 1993 году, самая низкая — ночью на отметке −24,9°С в 1940 году.

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Во вторник, 18 января, в Украине ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, по всей стране порывы 17-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8°, днём 0-5° мороза; в южной и восточной частях ночью 0-5° мороза, днём около 0°; в Карпатах ночью и днём 8-13° мороза.

В Киеве — небольшой снег; температура воздуха ночью 5-7° мороза, днём 3-5° мороза.

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