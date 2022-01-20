Минздрав объявил о новой вспышке СOVID-19

В Украине началась вспышка СOVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка», — сказал он на брифинге в четверг.
Ляшко сообщил, что эпицентром вспышки является Западная Украина.
«Наиболее усложненная эпидситуация — в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях», — сказал министр.
По его словам, министерство здравоохранения направило представление на введение в Ивано-Франковской области красного уровня эпидопасности.
«Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении на Государственной комиссии ТЕБ и НС красного уровня эпидемической опасности», — сказал он.
Ляшко пояснил, что Ивано-Франковская область уже превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении Кабинета министров об адаптивном карантине. Два из них свидетельствуют о возрастающей нагрузке на медицинскую систему — на уровень госпитализаций и динамику ее уровня.
Напомним, в Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 18 479 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 446 человек, 131 умер.
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