В Германии стремительно растет число случаев заражения коронавирусом

В Германии заражаемость коронавирусом вновь обновила пиковые значения. На утро четверга, 20 января, коэффициент заражаемости повысился до 638,8 случая на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Только днем ранее этот показатель составлял 584,4, а неделю тому назад - 427,7 случая на сто тысяч населения.
За минувшие сутки в Германии выявлено еще 133 536 случаев инфицирования (накануне - 112 323). Это означает, что заражаемость коронавирусом в ФРГ растет уже на протяжении семи дней подряд и второй день обновляет максимумы по суточному количеству заражений.
За прошедшие 24 часа в Германии также зафиксировано 234 летальных исхода. В целом, за все время пандемии в ФРГ умерли от коронавируса уже 116 315 человек, общее число инфицированных достигло 8 320 386.
Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах полагает, что пик нынешней волны придется на середину февраля, когда в стране, возможно, будет ежедневно фиксироваться несколько сот тысяч новых случаев заражения.
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