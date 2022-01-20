Афганистан признали самой опасной для христиан страной в мире

Международная благотворительная правозащитная христианская организация Open Doors, базирующаяся в Нидерландах, пересмотрела список наиболее опасных для христиан стран и поставила на первое место Афганистан. Соответствующие данные размещены на сайте организации.

Как отмечает в четверг афганская газета Hasht e Subh, последние 20 лет список возглавляла КНДР, но с приходом к власти в Кабуле радикальной группировки «Талибан», правозащитники провели ревизию оценок угроз. Афганистан со второй переместился на первую строчку.

По мнению аналитиков Open Doors, на территории Афганистана проживает несколько тысяч исповедующих христианство. Они подвергаются давлению, угрозам и гонениям, со стороны новых властей. Как утверждают в организации, открыто исповедовать христианство в стране, как и прежде, невозможно, но сейчас власти жестко следят за имплементацией мусульманских норм, в связи с чем не исключены угрозы жизни и здоровью христианского меньшинства. Кроме того, талибы якобы намеренно ищут христиан по всей стране. Уровень преследования христиан по собственному рейтингу Open Doors в Афганистане является экстремальным.

Open Doors была основана в 1955 году с целью помогать верующим в тех странах, где христианство подвергается преследованию и притеснению. Она оказывает поддержку местным христианским общинам, церквям и воскресным школам. Ведет пропагандистскую и просветительскую деятельность.