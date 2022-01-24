Биткоин обновил минимум с июля 2021 года

В понедельник, 24 января, курс биткоина падал до минимума с 24 июля 2021 года — $33,4 тыс. За прошедшие сутки первая криптовалюта подешевела на 6%, по состоянию на 12:40 по Киеву она торгуется на уровне в $33,6 тыс. Рыночная капитализация актива опустилась до $637 млрд, по данным CoinGecko.
Биткоин установил исторический максимум цены на отметке в $69 тыс. 10 ноября. С тех пор криптовалюта подешевела на 51%. В начале 2022 года актив торговался на уровне в $46,2 тыс., с 1 января его стоимость снизилась на 28%.
19 января аналитическая компания Arcane Research сообщила, что корреляция курса биткоина и индекса S&P 500 находится на рекордном с октября 2020 года уровне. Сейчас рынок криптовалют снижается вместе с индексом S&P 500, который по результатам торговой сессии 20 января опустился на 1%, а 21 января продолжил снижение на 2%.
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