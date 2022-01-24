НАТО не принимала решения о выводе своего персонала из Украины

НАТО на данный момент не приняла решение о выводе своего персонала из Киева, альянс обменивается информацией с союзниками и партнерами, заявил в понедельник на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Такие решения (об эвакуации своих граждан — Ред.) должны приниматься на национальном уровне. Мы обмениваемся информацией среди союзников по НАТО, мы также делимся информацией с нашими партнерами — Финляндией и Швецией», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном выводе персонала НАТО и союзниками по альянсу.
«Персонал НАТО есть в Киеве, у нас там работают два офиса. Мы внимательно оцениваем и следим за ситуацией, но пока не принимали никаких решений о вывозе этих людей», — добавил Столтенберг.
Ранее сообщалось, что Великобритания выводит часть дипперсонала из Киева в связи с растущей угрозой от России. Сокращение своего персонала в Украине проводят и США, в ЕС пока не планируют подобного рода меры
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