Курс биткоина вырос почти на 10% за сутки

Первая криптовалюта подорожала после того, как ее стоимость 24 января впервые с июля 2021 года опускалась до $32,9 тыс.

Цена биткоина за последние сутки выросла на 10% и превысила $37 тыс. Капитализация криптовалюты составляет $690 млрд, по данным CoinGecko. Вчера, 24 января, стоимость актива впервые с июля 2021 года опускалась до отметки в $32,9 тыс. На этом фоне обвалилась стоимость большинства альткоинов. Например, курс Ethereum опускался до $2,1 тыс., цена Binance Coin снижалась до $336, а стоимость Cardano падала до $0,9.

В начале ноября 2021 года курс биткоина обновил исторический максимум выше $69 тыс. С того момента криптовалюта подешевела на 47%.