Премьер Великобритании заявил об отсутствии альтернатив введению карантина в стране

Британское правительство не видит альтернатив введению общенационального карантина для борьбы с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19). Об этом заявил в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Согласно моделям, созданным нашими учеными, если мы будем бездействовать, этой зимой может умереть вдвое больше людей, чем во время первой волны. В свете новой информации у нас нет иного выбора, кроме как ввести ограничительные меры в масштабе всей страны. Я считаю, что было правильным сначала испробовать все остальные способы сдерживать вирус, принимая жесткие меры на местном уровне. Я также решительно не согласен с утверждениями о том, что мы действуем не так быстро, как наши европейские партнеры», — сказал глава правительства.

Джонсон подчеркнул, что решение было крайне сложным из-за необходимости выбирать меньшее из зол — экономические и социальные последствия четырехнедельного карантина или угрозу дальнейшего распространения заболевания и роста смертности. Отвечая на критику противников введения карантина, в том числе рядовых депутатов его собственной Консервативной партии, премьер заявил, что в отсутствие жестких мер система здравоохранения страны перестала бы справляться с ситуацией, что привело бы к резкому росту количества летальных исходов.

Кроме того, по словам Джонсона, в перегруженных из-за COVID-19 больницах не смогли бы получить необходимую помощь раковые больные и люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Глава кабмина принес извинения владельцам предприятий и магазинов, которые должны будут прекратить работу, пообещал оказать населению и бизнесу дополнительную финансовую поддержку, а также заявил о необходимости более ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции.

«Мы не возвращаемся к полномасштабному карантину, действовавшему в марте и апреле, — подчеркнул Джонсон. — Принимаемые сейчас меры в некоторых отношениях более мягкие. Так, наш моральный долг — обеспечивать работу школ, поскольку сейчас это безопасно, а вирусу нельзя позволить лишить наших детей будущего. Школы, колледжи, университеты и детские сады будут оставаться открыты, и это решение получит поддержку Палаты общин».

Джонсон пообещал, что действие карантина окончится 2 декабря, после чего правительство намерено вернуться к трехуровневой системе региональных ограничений. При этом у парламента будет возможность проголосовать по вопросу о том, какие меры будут необходимы для дальнейшей борьбы с распространением заболевания. По словам Джонсона, чтобы сдерживать эпидемию, власти будут наращивать число осуществляемых в стране анализов на заражение COVID-19. Британское правительство также рассчитывает на появление эффективной вакцины от нового коронавируса в I-м квартале следующего года.

31 октября Джонсон объявил о введении общенационального карантина, который будет действовать с 5 ноября по 2 декабря. В Англии, где проживают 84% населения 66-миллионной Великобритании, будут закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы и магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости. Будут разрешены встречи не более чем двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии будет рекомендовано оставаться дома, совершая лишь поездки на работу, к месту учебы или в случае крайней необходимости. Разрешены международные поездки по работе, однако выезжать в отпуск за границу или проводить его вне дома, не покидая страны, будет запрещено.

Власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно. В настоящий момент они в основном строже, чем в Англии.