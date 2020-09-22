В Великобритании вводят новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник объявил о введении новых ограничительных мер для борьбы с распространением нового коронавируса на территории королевства. Выступая в парламенте страны, глава правительства подчеркнул, что пока речь не идет о возвращении к национальному карантину, который действовал весной этого года.

«Правительство введет новые ограничения на территории Англии, которые тщательно подобраны с тем, чтобы максимально снизить коэффициент репродукции вируса, при этом минимально нарушая привычный ход жизни людей и их финансовое благосостояние. Речь ни в коем случае не идет о возвращении полномасштабного карантина, который вводился в марте. Мы не требуем, чтобы люди оставались дома, а школы, университеты и колледжи продолжат работать», — сказал Джонсон.

Новые ограничения, рассчитанные на период в шесть месяцев, в основном коснутся часов работы баров, пабов и ресторанов, правил ношения масок и проведения общественных мероприятий.