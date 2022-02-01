Великобритания даст Украине денег для снижения энергетической зависимости

Правительство Великобритании планирует выделить Украине помощь в размере 88 млн фунтов стерлингов на укрепление энергетической безопасности, сообщает пресс-служба британского правительства.

«Великобритания активно участвует в защите верховенства права в Украине и борьбе с коррупцией, что укрепило способность страны противостоять злонамеренному и антидемократическому влиянию. Новое финансирование в размере 88 млн фунтов стерлингов, в том числе из Фонда надлежащего управления Великобритании, о котором было объявлено сегодня, поддержит эту работу и поможет усилиям по снижению зависимости Украины от поставок энергоресурсов из России», — указывается в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул неизменную и непоколебимую поддержку Великобританией суверенитета Украины и напомнил, что дальнейшее вторжение России будет иметь серьезные гуманитарные последствия.

«Как друг и демократический партнер Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится его разрушить. Мы призываем Россию отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития», — заявил Джонсон.