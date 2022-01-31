Джо Байден определился с кандидатом на должность посла в Украине

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Украине, сообщила корреспондент Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс.
В настоящее время Бринк является послом в Словакии. Она занимает эту должность с 2019 года.
«Источники сообщили мне, что администрация Байдена обсуждал кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США в Украине», — написала Джейкобс.
19 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время может появиться кандидат на должность посла США в Украине. Ожидается, что это будет хорошо известный в дипломатических кругах человек.
На сайте Госдепа сказано, что она более двадцати лет на дипломатической службе и большую часть этого срока она фокусировалась на Европе и Евразии.
Начала она свою карьеру в Белграде — как раз накануне бомбардировок югославской столицы авиацией НАТО в 1999-м. Затем до 2002 года работала в американском представительстве на Кипре.
Еще одна веха работы Бриджит Бринк была связана с бывшим СССР — с 2005-го по 2008 год она была секретарем посольства по политике и экономике в Тбилиси. В 2011 году она стала заместителем главы посольства (это было еще при президентстве Михаила Саакашвили).
В перерыве между грузинскими командировками Бриджит Бринк занималась в Госдепартаменте вопросами Армении, Грузии, Азербайджана, Турции, Греции и Кипра. То есть регионом Закавказья и Эгейского моря.
События 2014 года в Украине застали Бриджит Бринк в Узбекистане — она была там заместителем главы посольства. С 2015 года она занимает пост заместителя помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Евразии в Госдепе, отвечая за Восточную Европу, Кавказ и затяжные конфликты в Европе.
Посол Бринк говорит на русском и сербском языках, на базовом уровне — по-грузински и по-французски.
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