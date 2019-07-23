Через три часа станет известно имя нового премьера Великобритании

Члены Консервативной партии Великобритании в понедельник завершили голосование за нового лидера партии, который займет пост премьер-министра страны. Отправить свои бюллетени члены Консервативной партии могли до 17:00 по лондонскому времени (19:00 по киевскому времени). Теперь в Великобритании ведется подсчет голосов.
Голосование стартовало 6 июля, оно проводилось по почте. Выбрать нового лидера консерваторов могли 160 тыс. членов партии. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Новый лидер Консервативной партии заменит на посту главы правительства подавшую в отставку Терезу Мэй.
Имя победителя выборов и 77-го премьер-министра Великобритании станет известно в 12:00 лондонского времени (14:00 по Киеву) во вторник. В среду действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в последний раз выступит перед парламентом, а затем отправится в Букингемский дворец, где королева Елизавета II примет ее отставку.
За должность лидера консерваторов и премьер-министра ведут борьбу два кандидата: экс-глава МИД Борис Джонсон и действующий руководитель этого же ведомства Джереми Хант. Джонсон считается фаворитом гонки.
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