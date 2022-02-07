Макрон 8 февраля посетит Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 8 февраля, осуществит поездку в Украину, сообщил Елисейский дворец.
Согласно повестке дня, размещенной на сайте Елисейского дворца, 8 февраля президент Франции будет пребывать в Украине.
Также указано, что в понедельник, 7 февраля, Макрон посетит РФ.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о визите в Киев с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7-8 февраля и подтвердил намерение добиваться деэскалации вокруг Украины в рамках «нормандского формата». 7 февраля в Киеве ждут Бербок.
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Киев 14 февраля, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого, 15 февраля, Шольц отправится в Москву, где состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
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