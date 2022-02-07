НАБУ задержало ранее объявленного в розыск нардепа Кузьминых

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в понедельник, 7 февраля, задержали объявленного ранее в розыск народного депутата Украины Сергея Кузьминых, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Только НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении в Telegram-канале НАБУ.

Имя народного депутата не указывается, однако из информации следует, что речь идет о Кузьминых.