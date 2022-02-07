Глава МИД Германии сравнила прекращение подачи энергоносителей из РФ в Украину с танковой атакой

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила опасность прекращения поставок энергоносителей из РФ в Украину в случае эскалации ситуации.
«Мне также важно, чтобы в наших действиях мы не рисовали какие-то сценарии и об этом постоянно говорили. Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака», — сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник.
«Мы, как партнеры, хотели дать понять, что мы выступаем за безопасность Украины, суверенитет Украины, выступаем за безопасность людей. И потому мы, как партнеры, готовы ко всяким сценариям, и это имело бы масштабные последствия экономического плана», — добавила она.
Глава германского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в Германии внимательно следят за перемещениями войск РФ возле Украины. «Мы не ведем каких-то спекуляций среди общественности, мы дали четко понять, как партнер НАТО, член „Большой семерки“, член ЕС, мы видим разные сценарии, и, конечно, мы достаточно внимательно следим, какие происходят перемещения войск, какие учения, какие усиления войск происходят на границе. Мы внимательно следим за этим», — рассказала Бербок.
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