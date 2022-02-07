У Трампа изъяли «любовные письма» Ким Чен Ына

Национальное управление архивов и документации (NARA) США изъяло из резиденции экс-президента Дональда Трампа во Флориде документы, относящиеся к периоду его президентства, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По Закону о президентских записях, в официальных архивах должны храниться письма, заметки, электронные письма, факсы и другие документы, относящиеся к периоду работы президента США и связанные с выполнением его обязанностей. Однако некоторые документы Трамп забрал домой.
Советники Трампа отрицают наличие какого-либо злого умысла в хранении документов в резиденции и настаивают на том, что в коробках, которые изъяли сотрудники архива, хранились памятные вещи. сувениры, письма от мировых лидеров и другая корреспонденция.
По словам источников WP, среди писем были послания от лидера КНДР Кем Чен Ына, которые Трамп однажды назвал «любовными письмами», а также письмо бывшего президента США Барака Обамы, которое он адресовал своему преемнику.
Газета сообщает, что архив часто жаловался на Трампа из-за его неаккуратного обращения с документами, из-за чего они поступали на хранение в поврежденном виде. Некоторые из документов позже подвергались изучению в ходе расследования событий во время штурма Капитолия 6 января 2021 года.
Как пишет WP, администрация США при всех президентах нарушала Закон о президентских записях, чаще всего в части запрета на использование неофициальных учетных записей почты и телефонов. Однако сотрудники, знакомые с работой нескольких последних администраций, утверждают, что при Трампе эта проблема приобрела более масштабный характер. Один из собеседников газеты назвал ее масштаб «из ряда вон выходящим».
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