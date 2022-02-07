Войти
Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну
позиция
Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну
Лукашенко хочет больше оружия, чтобы защищаться от Украины
соседи
Лукашенко хочет больше оружия, чтобы защищаться от Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

их нравы
RSS

У Трампа изъяли «любовные письма» Ким Чен Ына

483
У Трампа изъяли «любовные письма» Ким Чен Ына

Национальное управление архивов и документации (NARA) США изъяло из резиденции экс-президента Дональда Трампа во Флориде документы, относящиеся к периоду его президентства, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По Закону о президентских записях, в официальных архивах должны храниться письма, заметки, электронные письма, факсы и другие документы, относящиеся к периоду работы президента США и связанные с выполнением его обязанностей. Однако некоторые документы Трамп забрал домой.

Советники Трампа отрицают наличие какого-либо злого умысла в хранении документов в резиденции и настаивают на том, что в коробках, которые изъяли сотрудники архива, хранились памятные вещи. сувениры, письма от мировых лидеров и другая корреспонденция.

По словам источников WP, среди писем были послания от лидера КНДР Кем Чен Ына, которые Трамп однажды назвал «любовными письмами», а также письмо бывшего президента США Барака Обамы, которое он адресовал своему преемнику.

Газета сообщает, что архив часто жаловался на Трампа из-за его неаккуратного обращения с документами, из-за чего они поступали на хранение в поврежденном виде. Некоторые из документов позже подвергались изучению в ходе расследования событий во время штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Читайте также: Украина и Германия нашли точки соприкосновения в вопросе поставок оружия

Как пишет WP, администрация США при всех президентах нарушала Закон о президентских записях, чаще всего в части запрета на использование неофициальных учетных записей почты и телефонов. Однако сотрудники, знакомые с работой нескольких последних администраций, утверждают, что при Трампе эта проблема приобрела более масштабный характер. Один из собеседников газеты назвал ее масштаб «из ряда вон выходящим».

США, Дональд Трамп
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 7 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016