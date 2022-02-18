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Глава МИД ФРГ пообещала России «беспрецедентные» санкции в случае вторжения в Украину

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Глава МИД ФРГ пообещала России «беспрецедентные» санкции в случае вторжения в Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала России, что ЕС примет «беспрецедентные санкции» в отношении Москвы в случае нарушения суверенитета Украины.

«Мы едины во мнении относительно мер, которые мы готовим на случай российского наступления на Украину. Эти санкции будут беспрецедентными, они согласованы со всеми партнерами. Мы, Германия, готовы заплатить за это высокую экономическую цену. Поэтому для меня на столе лежат все опции, включая «Северный поток 2», — сказала Бербок в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, переговоров «за спиной Украины» не будет.

«Солидарность означает, что мы серьезно воспринимаем беспокойство наших партнеров в Центральной и Восточной Европе. Поэтому мы укрепляем деятельность НАТО», — заявила немецкий министр.

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Она также не исключила, что провокация и дезинформация могут превратиться в эскалацию РФ против Украины.

«Это один из самых опасных моментов, когда провокация и дезинформация могут превратиться в эскалацию. Я очень ясно заявляю, что мы не будем играть эту игру, наоборот — всеми нашими усилиями мы работаем над поиском конструктивных решений кризиса в нормандском формате, ЕС и НАТО», — сказала Бербок.

Она также обратила внимание на то, что насильственные действия вдоль контактной линии значительно возросли за последние 48 часов.

отношения с Россией, Анналена Бербок
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