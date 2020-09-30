Денежные переводы в Украину упали на 11%

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за границы составил 906 млн долларов — это на 11,09% меньше, чем в августе 2019 года (1,02 млрд долларов).
Об этом говорится в данных Нацбанка.
При этом, за январь-август текущего года объем денежных переводов упал на 6,4% до 7,17 млрд дол сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,66 млрд долларов).
Отмечается, что НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украине. В августе по неформальным каналам в Украину перевели 259 млн долларов.
По данным НБУ, за 8 месяцев 2020 года через банки в Украину перевели 2,5 млрд долларов, это на 1,28 млрд долларов меньше аналогичного периода 2019 года (3,78 млрд долларов).
В июле 2020 года объем денежных переводов в Украину составил 922 млн долларов — это на 13,5% (148 млн долларов) меньше чем в июле прошлого года (1,07 млрд долларов).
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