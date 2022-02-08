Financial Times узнала о сделке Путина и Макрона по Украине

Президенты России — Владимир Путин и Франции — Эмманюэль Макрон заключили сделку по снижению напряженности в ситуации вокруг Украины, но в Кремле ждут одобрения ее условий со стороны США. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Путин и Макрон достигли соглашения, что Россия не будет предпринимать новых «военных инициатив», пишет издание со ссылкой на французских официальных лиц. Кроме того, Москва согласилась участвовать в диалоге относительно развертывания собственных вооруженных сил.

Президент России, по словам источников FT, также согласился вывести из Беларуси до 30 тыс. российских военнослужащих, которые задействованы в совместных с Минском учениях «Союзная решимость-2022». Этот вопрос будет обсуждаться на дальнейших встречах, где планируется заключить соглашение о «структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности», пишет издание. Россия пока не подтвердила заключения сделки.

«Все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по Евросоюзу и НАТО, в первую очередь США, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Пока рано говорить о чем-то еще».

Во время пресс-конференции после переговоров в Москве ни Путин, ни Макрон не упомянули о достигнутых соглашениях. Вместе с тем французский президент сообщил, что его российский коллега готов обсуждать деэскалацию ситуации вокруг Украины.

По словам Макрона, необходимо сформировать конкретные гарантии безопасности для всех стран в регионе, включая Россию, Украину и членов Евросоюза. Такой шаг, по его мнению, позволит добиться стабильности и создать «новый порядок безопасности».