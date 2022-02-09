Шольц заявил о готовности Запада «в любой момент» ввести санкции против РФ

Евросоюз и США готовы в любой момент принять решение по антироссийским санкциям в зависимости от развития ситуации вокруг Украины, они в значительной степени подготовлены. С таким утверждением выступил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
«В том, что касается санкций, к которым нужно будет прибегнуть, мы едины во мнении, что будем действовать вместе. Они в значительной степени подготовлены», — сказал он.
«Мы будем в любой момент в состоянии, если ситуация изменится, принять решение вместе — Германия, США, Европа и США, государства НАТО», — заявил Шольц. «И это, я думаю, будет очень эффективно. Это сигнал, который поняли в России», — утверждал канцлер ФРГ.
«Мы приняли решение не публиковать весь перечень санкций», — указал Шольц. «Я думаю, это имеет смысл», — отметил он, пояснив, что неопределенность придаст дополнительную эффективность мерам. «В ситуации вокруг Украины важно, чтобы мы держались вместе. И это так и есть», — считает он. Канцлер отметил, что Европа и США, НАТО тесно согласовывают свои действия.
Шольц напомнил, что на следующей неделе посетит Киев и Москву. «То, что я там скажу, будет похоже на то, что сказал президент Макрон в начале этой недели», — добавил он.
Канцлер ФРГ также заявил, что страны Запада должны быть готовы продолжать диалог с Россией во всех форматах. «Мы уверены, что нужно придерживаться двойного подхода», — сказал он. Во-первых, это «готовность к диалогу на разных уровнях и в разных форматах для поиска политического решения в рамках Совета Россия — НАТО, ОБСЕ и особенно в рамках нормандского формата», отметил Шольц.
«С другой стороны, мы должны интенсивно готовиться к тому, чтобы иметь возможность действовать, если все же будет военная агрессия», — отметил канцлер. Шольц добавил, что в этом случае будут «серьезные последствия».
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