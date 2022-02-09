Очередного депутата «Слуги народа» поймали на взятке

НАБУ и САП разоблачили на взятке депутата Киевского городского совета от фракции «Слуги народа» Владислава Трубицына.

Он возглавляет в Киевсовете постоянную комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству.

Его неофициальный помощник был задержан. Самого Трубицына разыскивают, его пока не задержали.

По версии следствия, Трубицын в сговоре с пятью пособниками требовали и получили неправомерную выгоду от предпринимателя за установление МАФов. Речь идет о 1,5 млн грн неправомерной выгоды.

По делу также фигурирует директор одного из коммунальных предприятий столицы.