Украина и Беларусь подписали меморандум о судоходстве на Днепре

Администрация морских портов Украины и беларусская компания «Белтопэнерго» подписали меморандум о восстановлении речного судоходства между Украиной и Беларусью. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«АМПУ рассмотрит возможность проведения дноуглубительных работ на судоходных водных путях Днепра. Беларусская сторона предоставит нам информацию о планируемых объемах перевалки и параметрах обрабатываемых судов. Исходя из этого, мы проведем анализ финансово-экономической эффективности проведения необходимых работ для достижения гарантированных глубин судового хода», — заявил заместитель главы АМПУ Дмитрий Роменский.

Со своей стороны, «Белтопэнерго» планирует также предоставить украинским партнерам информацию о сроках строительства порта в Нижних Жарах.

Компания также обязуется рассмотреть возможность обеспечения беларусскими поставщиками грузопотока, необходимого для окупаемости дноуглубительный работ.

Как подчеркнули в АМПУ, реализация проекта будет способствовать выполнению «дорожной карты» Украины по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять в рамках проекта по возобновлению международного водного пути Е-40.

Как сообщалось, Беларусь рассматривает возможность строительства речного порта на Днепре в Гомельской области вблизи границы с Украиной с целью использования судов класса «река-море» для выхода в Черное море.

Для реализации проекта может быть привлечен турецкий инвестор — компания Derin Shipping&Trading Co.