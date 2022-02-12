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Венедиктова призывает Ярославского вернуться в Украину

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Венедиктова призывает Ярославского вернуться в Украину

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что харьковские следователи и прокуроры поспешили с уведомлением о подозрении водителю, заявившему о своей причастности к ДТП со смертельным исходом с участием кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.

«То, что поспешили все, — это факт. И то, что нужно было провести больше следственных действий, более тщательно, — это тоже факт. И эти факты будут уже, наверное, основанием для изучения проверки и в рамках служебной проверки, и в рамках следствия в уголовном производстве», — сказала Венедиктова журналистам в Харькове в субботу.

Вместе с тем, генпрокурор заявила, что считает действия прокурора области Александра Фильчакова решительными и профессиональными.

«Учитывая то, что благодаря решительным профессиональным законным действиям прокурора области, конкретно Фильчакова Александра Васильевича, это не замалчивается и следственные действия были очень профессиональные, какие могут быть кадровые изменения?», — сказала Венедиктова, отвечая на уточняющий вопрос, видит ли она основания для кадровых изменений, в том числе для увольнения прокурора области.

Венедиктова также призвала Ярославского вернуться в Украину и пообещала ему честное и профессиональное расследование.

«Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, я вам обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, но давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс. Возвращайтесь в Украину. Я вам обещаю, что все будет по закону, все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Тут гарантия — мое слово», — сказала Венедиктова.

Она отказалась отвечать, располагает ли следствие информацией, где во время ДТП находились водитель, заявивший о своей причастности к происшествию, и Ярославский, а также на другие вопросы, касающиеся хода следствия.

«Следствие работает. Подробности сказать не могу, но следствие работает», — сказала Венедиктова.

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Как сообщалось, 9 февраля, около 22:55, в районе 534 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, сбил пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход погиб. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области

По данному факту открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности).

СМИ сообщали, что на месте аварии были найдены автомобильные номера из кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.

Александр Ярославский, ДТП, Ирина Венедиктова
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